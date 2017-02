Oberstenfeld „Trocken Brot macht Wangen rot“

Denn auch, dass Brot ein Symbol in der christlichen Religion ist, will das GroMusle beleuchten. Passend dazu wird die neue Ausstellung am Agatha-Tag eröffnet. „Und unsere Bäckerein versucht Agatha-Brot zu machen“, verrät Beatrix Hägele. Dem wird eine heilende Wirkung zugesprochen. Die Krümel schützen außerdem das Haus. „Die Laibe sind wie Brüste geformt“, veranschaulicht Hägele anhand eines Bildes. Warum? Das erfährt man ebenfalls bei der Eröffnung am 5. Februar.

Das Thema „Backen“ rückt einen Raum weiter in den Vordergrund. Hier lässt sich eine Küche aus den 50-er Jahren bestaunen „mit diesen scheußlichen Farben“ , so Hägele mit einem Augenzwinkern. Die Pastelltöne sind doch recht dominant. Auf den Anrichten stehen Schüsseln, bis zum Rand mit den verschiedenen Getreidearten gefüllt. Weizen, Roggen, Hafer. . . sowohl die Körner als auch ganze Halme stehen hier aufgereiht. Im Sommer haben die Frauen des GroMusle sie gesammelt. „Das musste nachdem wir die Idee hatten schnell gehen“, erinnert sich Hägele mit einem Schmunzeln zurück. Die Gerste war etwa fast schon vollständig abgeerntet. Riesige Teigschüsseln, Brotschalen, Stofftaschen – nicht nur auf den Theken, sondern auch in den Schränken lässt sich viel entdecken.

Im GroMusle hat auch die Nachbildung eines „Tante-Emma-Ladens“ ein Zuhause gefunden. „Hier hat es auf dem Land früher alles gegeben“, erläutert Beatrix Hägele. Auch ungewöhnliches, wie etwa Federn. Und natürlich auch Mehl. Für die neue Ausstellung machen es sich aber auch alte Brotschneidemaschinen – teilweise habe man sogar die Herstellerfirmen angefragt – gemütlich. Auf einem sepraten Tisch, kann Brot getestet werden. International gilt Deutschland nämlich als das Land, in dem die meisten Sorten gebacken werden. Grund hierfür ist die Getreidevielfalt. Zur Eröffnung „gibt es Weiß-, Dinkel- und Roggenbrot“, erzählt Beatrix Hägele. Denn die Ausstellung befindet sich im Wandel.

Sie wächst im Laufe des Jahres. „Jeden Monat kommt ein neuer Aspekt hinzu“, so Beatrix Hägele. Im März gesellen sich Salz und die Brezel zur Ausstellung hinzu. „Das ist ja ein ganz besonders Gebäckstück.“ Auch christliche Brote und Gebindbrote, wie die Neujahrsbrezel oder Osterbrote, sollen noch Einzug halten. „Und auch Bier spielt eine Rolle“ – schließlich entsteht auch das mit Hilfe von Getreidesorten.