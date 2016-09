Oberstenfeld - Einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Täter, der innerhalb der vergangenen vier Wochen mehrfach einen Toyota beschädigte, der in der Auensteiner Straße in Oberstenfeld stand.

Der Lack des PKW wurde an mehreren Stellen zerkratzt, der Heckscheibenwischer abgebrochen, ein Hinterreifen zerstochen und die Dachantenne demontiert und vermutlich gestohlen. Die letzte Tat, hierbei handelt es sich um die Beschädigung des Reifens, entdeckte der Besitzer des Fahrzeugs am Dienstagmorgen, gegen 7 Uhr. Das Polizeirevier Marbach, Telefon 07144/900-0, sucht nun nach Zeugen.