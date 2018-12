Oberstenfeld/Tennis Zweiter Schritt zum achten Titel

So war es Steffen Gundermann vorbehalten, für die Vorentscheidung zu sorgen. Gegen College-Student Luka Eble, der am Vortag erst aus den USA zurückgekehrt war, legte er vor allem im ersten Satz eine sehr starke Leistung hin. Mit 6:3, 6:4 sorgte er für die 3:1-Führung nach den Einzeln.

Somit reichte ein Punkt aus den beiden Doppeln für den Gesamtsieg. Den holten Schöller/Kienzle mit einem 6:4, 6:3 gegen Niethammer/Tvrdon. Da tat es auch nicht wirklich weh, dass Anton/Gundermann gegen Wiedenhorn/Eble mit 2:6, 3:6 klar den Kürzeren zogen. Die Oberstenfelder führen nun mit zwei Siegen aus zwei Spielen die Tabelle in der fünf Teams umfassenden Württembergstaffel an. Erst am 10. Februar geht es beim TC Hirschlanden weiter, bevor man am 2. März den TC Markwasen Reutlingen empfängt.

Die zweite knappe Niederlage im zweiten Spiel kassierten dagegen die TCO-Damen in der Oberligastaffel. Im Heimspiel gegen die TA TSG Söflingen holten Patrizia Bolz an Nummer eins sowie Anna-Lena Gundermann an vier zwei Einzelpunkte, während Michaela Waker und Fabienne Vincon an zwei und drei verloren. Bitter war dabei das 8:10 im Match-Tiebreak von Vincon. Nach den Einzeln stand es 2:2, auch die Sätze waren mit 5:5 ausgeglichen. Für Waker rückte nun Louisa Wenzel ins zweite Doppel, an der Seite von Vincon gab es jedoch eine klare Niederlage. Das erste Doppel mit Bolz/Gundermann holte zwar den Punkt, musste dabei aber in den Match-Tiebreak. Somit entschied ein mehr gewonnener Satz beim Endstand von 3:3 für die Gäste aus Söflingen.