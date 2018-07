Oberstenfeld/Tennis Voller Fokus auf das Aufstiegsfinale

Der richtige Schlag zur richtigen Zeit – darauf kommt es in den Augen des Oberstenfelder Coaches viel mehr an als auf die Technik. „Dennis Michalczyk zum Beispiel ist in seinem Spiel viel reifer geworden. Das hat er beim Sieg in Friedrichshall gezeigt“, lobt Alviz den Jüngsten in seinem Team. Und auch bei Julian Schöller sei die Zahl der falschen Entscheidungen in den vergangenen Jahren gesunken, „obwohl es vergangenen Sonntag wieder zu viele waren. Aber die Entwicklung geht natürlich nicht linear, sondern in Wellen.“ Am kommenden Sonntag sollte Schöller möglichst wieder oben auf dieser Welle surfen. Denn sein Gegner Jan-Robert Finkbeiner hat diese Saison noch kein Match verloren. „Er versucht jede Rückhand zu umlaufen und spielt eine extrem harte Vorhand“, weiß Teamkollege Patrick Kienzle, der vergangenes Jahr zweimal gegen Finkbeiner verloren hat. Kienzle selbst trifft auf Jannik Dettinger, der wie er im Einzel ebenfalls noch ungeschlagen ist.