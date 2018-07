Oberstenfeld/Tennis Sieg steht nach den Einzeln fest

Somit lagen die TCO-Damen nach der ersten Runde also psychologisch wichtig mit 2:1 in Front. Mit der Führung im Rücken erhöhten Michaela Waker an Position drei gegen die bereits 57-jährige Ajka Franz und Rebecca Böhringer an fünf gegen Selina Wohlfahrt jeweils mit Zwei-Satz-Siegen auf 4:1. Im Spitzeneinzel hatte Irina Fetecau dann erstmals in dieser Saison eine ernsthafte Gegnerin. Anastasiya Fedory-shyn ließ vor allem im zweiten Satz nicht erkennen, dass sie rund 500 Weltranglistenplätze hinter der Rumänin eingestuft ist. Doch am Ende setzte sich Fetecau mit 6:2, 7:5 durch.

Das 5:1 war dann auch gleichbedeutend mit dem vorzeitigen Gesamtsieg des TCO. Zwei Doppel zum 6:3-Endstand gingen noch an die Gäste. Die Oberstenfelderinnen können sich mit einem Sieg im letzten Spiel am 20. Juli in Göppingen nun noch Platz zwei der Abschlusstabelle sichern. Und wer weiß, was möglich gewesen wäre, wenn Irina Fetecau zum Auftakt beim designierten Aufsteiger Geroksruhe Stuttgart nicht gefehlt hätte. Andererseits wäre die Württembergliga für die Oberstenfelder Mannschaft in der aktuellen Besetzung wohl eine Nummer zu groß. Und massiv Verstärkungen von außen zu holen, würde nicht zur Philosophie des Vereins passen.

TC Oberstenfeld – TK Bietigheim

Fetecau – Fedoryshyn 6:2, 7:5; Bolz – Mack 2:6, 0:6; Waker – Franz 6:4, 6:1; Vincon – Christ 4:6, 6:2, 12:10; Böhringer – Wohlfahrt 6:1, 7:5; Gundermann – Schreiner 6:3, 6:4; Fetecau/Bolz – Fedoryshyn/Mack 2:6, 0:6; Waker/Vincon – Franz/Schreiner 6:1, 6:3; Böhringer/Gundermann – Christ/Wohlfahrt 3:6, 6:7.