Oberstenfeld/Tennis Primäres Ziel ist der Klassenerhalt

Für die Damen steht ebenfalls der Klassenerhalt auf dem Wunschzettel. „Die Mannschaft gehört in die Oberliga. Höher nicht, aber auch nicht tiefer“, findet Oliver Westphal. Allerdings müssen die TCO-Damen am Sonntag zum Auftakt auf die rumänische Spitzenspielerin Irina Fetecau verzichten. Daher wird Patrizia Bolz an eins spielen. An zwei schlägt Neuzugang Nina Pfahler auf, die wohl nicht alle Spiele bestreiten wird, da sie in Basel studiert. „Es ist schwer einzuschätzen, wie gut sie drauf ist. Aber sie kann ganz unbeschwert ins Match gehen“, will Westphal keinerlei Druck aufbauen.

An Position drei folgt Linkshänderin Michaela Waker, die Nummer vier ist Fabienne Vincon, der zweite Neuzugang. Sie war vergangenes Jahr noch beim TC Esslingen Gegnerin des TCO, ebenso wie Pfahler. Damals gewann Vincon ihr Match gegen Rebecca Böhringer, die jetzt direkt hinter ihr an Nummer fünf spielt. An Position sechs schlägt Anna-Lena Gundermann auf. Die Chancen zum Auftakt auf der Geroksruhe sind für Oliver Westphal schwer einzuschätzen, „da man ja auch nicht weiß, in welcher Besetzung der Gegner spielt. Mit Irina Fetecau wäre es natürlich leichter. So wird es ein wenig ein Sprung ins kalte Wasser. Aber ein erfolgreicher Start wäre natürlich schön.“