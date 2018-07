Oberstenfeld/Tennis „Positiver Typ“ hofft auf ersten Heimerfolg

Ein Abstieg aus der Oberliga, der ihr vergangene Saison mit Esslingen widerfuhr, bleibt ihr diesmal also erspart. „In die Verbandsliga runter zu müssen, wäre ein verlorenes Jahr“, macht sie deutlich. Zu groß sei der Leistungsunterschied zwischen diesen Klassen. „Es war mir deshalb wichtig, weiterhin in der Oberliga einen Platz zu finden“, begründet sie ihren Wechsel zur Winterrunde nach Oberstenfeld.

Hier hat sich die 23-Jährige, die sich in der Jugend bei der TSG Backnang auch bei internationalen Turnieren versucht hatte, diese Ebene aber auch wegen einer Arm-Operation verlassen musste, gut eingefunden. „Wenn ich hier jemand zum Spielen suche, finde ich immer jemanden. Das ist echt gut“, freut sich Vincon, die zwei- bis vier Mal pro Woche auf dem Tennisplatz steht. Positiv sei ihr auch aufgefallen, dass beim ersten Heimspiel nicht nur Teamangehörige als Zuschauer mitfieberten. „Das zeigt, dass unsere Leistungen auch sonst auf Interesse stoßen.“ Auch Trainer Oliver Westphal ist froh, dass Fabienne Teil des TCO-Teams geworden ist. „Als Neuzugang ist sie ein belebender Faktor. Und bei ihr weißt du immer, dass sie 100 Prozent gibt. Was sie machen kann, das macht sie auch“, so sein Eindruck. Zudem sei Fabienne „ein positiver Typ“, womit sie sehr gut ins Mannschaftsgefüge passe.

Das persönliche Ziel der 23-Jährigen ist es, neben dem Erfolg mit dem TCO, ihre Leistungsklasse 4 zu halten. Was gar nicht so einfach ist, da ihre Gegnerinnen meist niedriger eingestuft sind. So auch am Sonntag gegen den TK Bietigheim, wenn sie wohl auf eine Kontrahentin der Leistungsklasse 7 treffen wird. So wird sie wohl nicht drumherum kommen, noch Einzelturniere zu bestreiten.