Oberstenfeld/Tennis Pflicht erfüllen und Konkurrenz beobachten

Oberstenfeld - Das erste von zwei Endspielen um den Aufstieg in die Tennis-Württembergliga haben die Herren des TC Oberstenfeld gewonnen. Am vergangenen Sonntag siegte das Team um Mannschaftskapitän Steffen Gundermann beim TC Bad Friedrichshall überraschend deutlich mit 7:2. Bevor es nun am 8. Juli zum Duell gegen den ebenfalls noch ungeschlagenen Cannstatter TC kommt, empfangen die Oberstenfelder am kommenden Sonntag ab 10 Uhr die TA TV Oeffingen. Zeitgleich treffen die Teams aus Friedrichshall und Cannstatt aufeinander. Für den TCO gilt es daher, zum einen die Pflichtaufgabe gegen Oeffingen zu erfüllen und zum anderen zu schauen, was die Konkurrenten machen.