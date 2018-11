Oberstenfeld/Tennis „Mission achter Wimpel“ erfolgreich gestartet

Beim Zwischenstand von 3:1 Matches und 6:2 Sätzen reichte in den beiden Doppeln ein Satzgewinn aus. Doch so knapp wollten es die Oberstenfelder nicht machen. Anton/Schöller gewannen 6:3, 7:5 gegen Walser/Rief, Gundermann und Torben Traub profitierten nach klar gewonnenem ersten Satz von der Aufgabe des Schussenrieder Duos Gaissert/Elshof. Das 5:1 hört sich aus Sicht von Steffen Gundermann allerdings „deutlicher an als es vom Spielverlauf her tatsächlich war“. Das nächste Match findet nun erst am 16. Dezember bei der TA SV Böblingen statt.

Eine sehr knappe Niederlage kassierten die TCO-Damen zum Auftakt der Oberligastaffel beim TV Reutlingen II. Beim 2:4 gewannen zwar Patrizia Bolz und Michaela Waker an eins und zwei ihre Einzel jeweils in zwei Sätzen. Doch neben der klaren Niederlage von Anna-Lena Gundermann gingen sowohl das Einzel von Fabienne Vincon als auch beide Doppel im Match-Tiebreak an den TVR. Pechvogel Vincon unterlag dabei im Einzel und im Doppel an der Seite von Bolz jeweils mit 8:10 – wäre nur einer der drei Match-Tiebreaks an die Oberstenfelderinnen gegangen, hätten sie die gesamte Begegnung gewonnen.