Oberstenfeld/Tennis Meisterschaft gesichert

Oberstenfeld - Die Herren des TC Oberstenfeld haben die Hallensaison gekrönt und zum insgesamt sechsten Mal den Titel des württembergischen Mannschaftsmeisters geholt. In der letzten Partie mussten gegen die Spfr. Schwendi mindestens drei Punkte her, für die Steffen Gundermann, Julian Schöller, Marc Brill und Torben Traub hart kämpfen mussten. In Runde eins bewies Schöller seine derzeit ausgezeichnete Form mit einem 6:3, 6:3 gegen Tobias Mayr, doch Traub war gesundheitlich angeschlagen und unterlag mit 2:6, 4:6 gegen Lukas Ottenbreit.