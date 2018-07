Oberstenfeld/Tennis „Ich bin ein typischer Grundlinienwühler“

Die vergangenen fünf Jahre hat der24-Jährige beim TC Freiberg in der Verbandsliga gespielt. „Das war schön dort, ich verstehe mich mit den Leuten auch nach wie vor sehr gut. Aber ich wollte mal eine neue Herausforderung in der Oberliga. Und wenn wir es tatsächlich in die Württembergliga schaffen sollten, wäre das natürlich das Größte“, findet Kienzle, der seine neuen Teamkollegen schon länger kennt. „Mit Julian Schöller habe ich zum Beispiel in der Jugend zusammen im Kader gespielt.“ Und auch die anderen waren keine Unbekannten. Die Anfrage, zum TC Oberstenfeld zu wechseln, kam schon früher mal, „noch bevor ich mit Patrizia Bolz zusammen war“, erklärt er. Seine Freundin spielt in der Oberliga-Damenmannschaft des TCO an Position zwei. „Doch das war wirklich kein Kriterium für den Wechsel“, sagt der Student der Fahrzeug- und Motorentechnik lachend. Nächstes Jahr im Herbst will er das Studium abgeschlossen haben und ins Berufsleben einsteigen – und dann am liebsten seine erste Württembergligasaison mit dem TCO hinter sich haben.