Oberstenfeld/Tennis Erstes Heimspiel für die TCO-Herren

Erst ihr zweites Saisonspiel bestreiten ebenfalls am Sonntag ab 10 Uhr die Oberliga-Damen des TCO, die nach der Niederlage in Schwäbisch Hall Anfang Mai nun die lange Fahrt zum TC Schwenningen antreten müssen. „Da von sieben Mannschaften in dieser Gruppe gleich drei absteigen, sollten unsere Damen dort gewinnen“, sieht der TCO-Vorsitzende Dieter Haid seine Mannschaft bereits etwas unter Druck. Wobei der Druck beim Gegner noch größer sein dürfte. Denn die Schwenningerinnen haben bereits zwei Spiele absolviert und beide verloren. „Die werden daher alles versuchen“, ist Haid sicher.

Beim TCO wird wie bereits zum Auftakt die Rumänin Irina Fetecau an Nummer eins spielen. Ob die Slowakin Nikola Dolakova, die vergangenes Jahr diese Position besetzte, diese Saison nochmal zum Einsatz kommt, ist eher fraglich. „Aber die Lösung mit Fetecau, die unser neuer Trainer Oliver Westphal organisiert hat, ist ja sehr gut“, freut sich Haid. Immerhin steht die Rumänin auf Platz 543 der Weltrangliste und geht auf jeden Fall als Favoritin ins Spiel. An Position zwei wird Patrizia Bolz vermutlich auf Alexandra Vecic treffen, vergangenes Jahr noch Deutsche Vizemeisterin der U14. Ob Michaela Waker an Nummer vier nach ihrer Verletzung schon wieder Vollgas geben kann, muss sich noch zeigen. Dafür sind die Oberstenfelder froh, dass Ex-Profi Isabel Cueto-Baumann an Position vier auflaufen wird. „Sie wollte ja eigentlich keine Auswärtsspiele mehr bestreiten“, erklärt Dieter Haid. Cueto-Baumann wird allerdings nur das Einzel spielen, zum Doppel soll dann Franziska Macher ins Team rücken. An den Positionen fünf und sechs folgen Neuzugang Rebecca Böhringer und Anna-Lena Gundermann – vor allem auf die Punkte auf den hinteren drei Positionen bauen die Oberstenfelderinnen, um den ersten Saisonsieg einzufahren.