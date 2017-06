Oberstenfeld/Tennis Ein wichtiger erster Schritt in Richtung Klassenerhalt

Einzig Patrizia Bolz an Position zwei musste sich der starken Juniorin Alexandra Vecic, vergangenes Jahr noch deutsche Vizemeisterin der U 14, mit 0:6, 2:6 geschlagen geben. Wobei Bolz dennoch eine gute Leistung bot, die Partie dauerte mit rund eineinhalb Stunden gemessen an dem klaren Ergebnis ziemlich lang. Genauso deutlich, aber in kürzerer Zeit, gewann Ex-Profi Isabel Cueto-Baumann ihr Match gegen Jasmin Vorih. Die Schwenningerin versuchte es mit Gewalt, biss sich aber an der Sicherheit und Routine der 48-Jährigen die Zähne aus. Anna-Lena Gundermann sorgte an Position sechs mit einem klaren Zwei-Satz-Erfolg für die 2:1-Führung der Gäste nach der ersten Runde.

Im Spitzeneinzel traf dann Irina Fetecau, Rumänin in Oberstenfelder Diensten, auf die Österreicherin Rebecca Kaineder. Und Fetecau bestätigte eindeutig den guten Eindruck, den sie bereits beim Saisonauftakt in Schwäbisch Hall hinterlassen hatte. Mit 6:1, 6:0 ließ sie der Österreicherin keine Chance. Etwas überraschend für die Oberstenfelder war dann der Punkt von Michaela Waker an Nummer drei. Denn die Linkshänderin ist von einem Treppensturz nach wie vor angeschlagen, es war vor Matchbeginn nicht einmal sicher, ob sie bis zum Ende durchspielen könnte. Doch am Ende stand ein 6:1, 6:4-Sieg. „Man muss auch einräumen, dass meine Gegnerin nicht besonders clever gespielt hat“, gab Waker hinterher zu. Die Freude über das gewonnene Match trübte das aber nicht. Zumal Neuzugang Rebecca Böhringer, die im ersten Saisonspiel noch gefehlt hatte, mit einem Zwei-Satz-Sieg den Deckel vorzeitig draufmachte und damit einen gelungenen Einstand beim TC Oberstenfeld feierte.