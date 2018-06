Oberstenfeld/Tennis Ein überraschend klarer Sieg

Er selbst musste sich an Position zwei zwar in einem guten Match dem ehemaligen Bundesliga-Profi Bastian Knittel mit 3:6 und 2:6 geschlagen geben, Patrick Kienzle glich im Anschluss jedoch wieder aus. Er gewann klar mit 6:2 und 6:3 gegen René Poslovsky. „Patrick hat einen soliden Job gemacht und seinen Gegner zur Verzweiflung gebracht“, sagt Gundermann. Torben Traub machte es derweil an Position sechs lange spannend, verlor das fast dreieinhalbstündige Duell gegen den ehemaligen albanischen Davis-Cup-Spieler Hyda Banjska dann jedoch im Match-Tiebreak. Beim Stand von 7:6 und 3:0 sah es noch nach einem schnellen Sieg des Oberstenfelders aus, doch „dann hat Torben etwas nachgelassen und sein Gegner war voll da. Daraufhin wurde es nochmal spannend“, erklärt er weiter. Am Ende hatte der Friedshaller im Match-Tiebreak die Nase vorne. So ging es mit einem 1:2 aus Sicht der Bottwartäler aus der ersten Runde. Im Anschluss wendete sich das Blatt aber.