Oberstenfeld/Tennis Deutlicher Erfolg nach spannenden Duellen

Diese recht komfortable Situation war zu Beginn des Duells am Sonntag gegen Schwendi nicht abzusehen. Denn Mannschaftsführerin Patrizia Bolz an Nummer zwei fand nicht ins Spiel und gab mit 0:6, 1:6 ab. Auch Fabienne Vincon an Position vier lag zu diesem Zeitpunkt einen Satz in Rückstand. „Wir haben Startschwierigkeiten“ meinte Oliver Westphal zu diesem Zeitpunkt. Erst mit dem 7:5 und 6:4 von Anna-Lena Gundermann auf Nummer sechs wendete sich das Blatt. „Sie macht in den entscheidenden Momenten oft die Punkte. Dann, wenn andere ins Wanken geraten“, lobt ihr Trainer. Zum 2:1 erhöhte Spitzenspielerin Irina Fetecau, die ihrer Gegnerin auf Position eins beim 6:0, 6:0 nicht den Hauch einer Chance ließ. „Sie hat Zweitliga-Niveau. Es würde mich daher sehr wundern, wenn sie in dieser Liga mal verlieren würde“, meint Westphal über die Rumänin. Die Chance auf das 3:1 verpasste dann Fabienne Vincon, die sich in den Match-Tiebreak gekämpft hatte, diesen aber mit 7:10 verlor. So stand es 2:2-Unentschieden.