Oberstenfeld/Tennis Der siebte WTB-Hallentitel für den TCO

Während in der Sommerrunde viele Vereine ihre Teams durch „eingekaufte“ Topspieler verstärken, sind in der Winterrunde meist deutlich schwächere Besetzungen am Start. So muss Bundesligist TV Reutlingen noch um den Klassenerhalt in der höchsten Winter-Spielklasse bangen. Beim TC Oberstenfeld hingegen stehen in der Halle mit Ausnahme des serbischen Spitzenspielers Ilija Vucic dieselben Spieler auf dem Platz wie im Sommer – hier liegt wohl der Hauptgrund für die Winter-Erfolge der vergangenen Jahre.