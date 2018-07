Oberstenfeld/Tennis Der Aufstieg ist in trockenen Tüchern

Oberstenfeld - Natürlich hatten die Herren des TC Oberstenfeld vor Saisonbeginn in der Tennis-Oberliga zum Favoritenkreis um den Aufstieg gezählt. Doch dass die Mannschaft nach dem 8:1 gegen die TA SSV Ulm bereits einen Spieltag vor Saisonende die Rückkehr in die Württembergliga sicher hat, damit war im Vorfeld nicht zu rechnen. Denn an diesem letzten Spieltag könnte der TC Tübingen nach Punkten zwar noch mit dem TCO gleichziehen, sofern die Oberstenfelder ihre Partie in Fellbach verlieren. Aber die Bottwartäler haben 14 Matchpunkte Vorsprung. Selbst bei einem 9:0 der Tübinger gegen den TC Bad Friedrichshall und einem eigenen 0:9 in Fellbach würde man also Erster bleiben.