Oberstenfeld/Tennis Das Tor zur Württembergliga steht weit offen

Ein sehr starkes Match lieferte an diesem Tag auch Julian Schöller ab. Die Nummer drei des TCO hielt Jan-Robert Finkbeiner, der bis dato in dieser Saison noch kein Einzel verloren hatte, überraschend deutlich mit 6:4, 6:1 in Schach. „Finkbeiner hat zum Ende hin sicher nicht mehr gut gespielt. Aber man muss so einen guten Mann auch erst einmal so weit bringen, dass er so viele Fehler macht“, betonte Zeljko Alviz.

Dem Jüngsten im TCO-Team war es dann vorbehalten, den Sack zuzumachen. Dennis Michalczyk legte gegen Ruben Blattner eine sehr solide Leistung hin und glänzte dabei vor allem mit seinen stärksten Waffen: der Vorhand und dem Aufschlag. „Bei Dennis läuft es seit dem Spiel vor zwei Wochen in Friedrichshall viel besser. Sein Spiel ist insgesamt reifer geworden“, lobte Zeljko Alviz, der recht entspannt die Schlussphase des Spitzeneinzels zwischen Zormann und Prader verfolgen konnte. Die beiden boten den zahlreichen Zuschauern wirklich Weltklassetennis. Der Brasilianer hatte bereits beim 6:2, 5:4 zwei Matchbälle, musste nach verlorenem Satz-Tiebreak aber doch noch in den Match-Tiebreak. Hier setzte sich das insgesamt etwas solidere Spiel der Oberstenfelder Nummer eins durch. Zormann hat damit in fünf Begegnungen fünf Siege eingefahren und dürfte nicht nur deshalb wohl der beste Spitzenspieler sein, den der TCO in den vergangenen Jahren hatte.

Die Krönung des Tages war dann noch der Gewinn von allen drei Doppeln, womit am Ende ein im Vorfeld kaum für möglich gehaltenes 9:0 stand. Das Tor zur Württembergliga steht für die Herren des TC Oberstenfeld nun weit offen. Zwei Partien gegen die Teams aus Ulm und Fellbach sind noch zu absolvieren. Beide gehören aber zu den vier schwächeren Mannschaften der Achter-Gruppe. Der Aufstieg ist also zum Greifen nah. „Das ist ein wunderschönes Geschenk für die Gemeinde Oberstenfeld“, fand Zeljko Alviz, betonte aber auch: „Wir sind seriös genug, dass wir auch die beiden noch kommenden Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen werden.“

TC Oberstenfeld – Cannstatter TC

Zormann – Prader 6:2, 6:7, 10:5; Gundermann – Kolaric 6:3, 7:5; Schöller – Finkbeiner 6:4, 6:1; Kienzle – Dettinger 6:0, 6:0; Michalczyk – Blattner 6:3, 6:3; Traub – Barth 3:6, 6:1, 10:7; Zormann/Schöller – Kolaric/Finkbeiner 4:6, 6:1, 10:4; Gundermann/Traub – Prader/Blattner 6:3, 6:2; Kienzle/Michalczyk – Dettinger/Barth 6:3, 7:5.