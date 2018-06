Oberstenfeld/Tennis Das erste von zwei Endspielen

Die Friedrichshaller sind vor allem an den vorderen Positionen sehr gut besetzt. Wobei hinter der wahren Spielstärke des Rumänen Stefan Palosi, der in den ersten beiden Partien an Position eins eingesetzt wurde, noch ein kleines Fragezeichen stehen dürfte. Der 18-Jährige hat zwar seine ersten beiden Matches gewonnen und steht auf Platz 51 der Junioren-Weltrangliste. Doch im Herrenbereich ist er bislang nicht in Erscheinung getreten. Daher hoffen die Oberstenfelder, dass ihr brasilianischer Spitzenspieler Marcelo Zormann seine bislang weiße Weste behält. Für Mannschaftskapitän Steffen Gundermann wäre es aber auch denkbar, dass die Friedrichshaller den Rumänen draußen lassen und dafür den Ägypter Sherif Sabry an Position zwei oder den Briten Johnny O’Mara an drei einsetzen. „Denn Bastian Knittel ist auch an eins immer noch eine Waffe“, weiß er. Der 34-jährige Linkshänder, mittlerweile Verbandstrainer in Baden, war zu seiner besten Zeit die Nummer 157 der Weltrangliste. Sollte er wie im bisherigen Saisonverlauf an zwei spielen, bekäme Gundermann selbst hingegen das Vergnügen. „Da sind meine Chancen natürlich überschaubar“, ist der TCO-Kapitän realistisch.