Oberstenfeld/Tennis Das erste von zwei Abstiegsduellen

Die Personalsituation:

„Ich hoffe, dass wir in den nächsten beiden Spielen in Bestbesetzung antreten können“, sagt Oliver Westphal. So sieht der TCO-Coach „gute Chancen“, dass die zuletzt verletzte Spitzenspielerin Irina Fetecau antreten kann. Patrizia Bolz müsste damit nicht an Nummer eins spielen, sondern könnte auf Position zwei rutschen. Sollte Fetecau doch noch nicht wieder fit sein, würde Juniorin Veronika Calfova an Nummer sechs zum Einsatz kommen. Michaela Waker ist nach ihrer Verletzung zwar noch immer angeschlagen, „hat aber vergangene Woche eine Top-Leistung gebracht. Ich hoffe, dass sie so weitermacht“, ist Westphal optimistisch. Sehr froh ist er zudem, dass Ex-Profi Isabel Cueto-Baumann am Sonntag spielen wird. „Zum einen wegen ihrer Spielstärke, zum anderen, weil der Rest dann eine Position nach hinten rutscht.“ Dieser „Rest“ sind dann Rebecca Böhringer und Anna-Lena Gundermann.

Der Gegner:

Die Damen der TA TSV Bietigheim haben bislang nur gegen Schlusslicht Schwenningen gewonnen, gegen Tübingen und in Esslingen gab es deutliche Niederlagen. Die Bietigheimerinnen haben an den Positionen eins und zwei noch kein Match gewonnen. Überhaupt hat lediglich Isabel Friedrich, die an drei oder vier spielen wird, bislang eine positive Einzelbilanz.