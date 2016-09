Oberstenfeld/Steinheim - Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Montag gegen 20.10 Uhr in der Helfenberger Straße in Oberstenfeld Zutritt zu einem Wohnhaus. Um in das Gebäude zu gelangen, schlug der Unbekannte ein Fenster ein. Anschließend durchsuchte er mehrere Schubladen sowie Schränke und verließ mutmaßlich ohne Diebesgut das Haus. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Großbottwar, Telefon 07148/1625-0, entgegen.

Steinheim an der Murr: Wohnungseinbruch

Diebesgut in vierstelliger Höhe fiel einem Einbrecher in die Hände, der zwischen Samstag und Montag ein Wohnhaus im Thymianweg in Steinheim heimsuchte. Der bislang unbekannte Täter hebelte eine Terrassentür auf und durchsuchte das gesamte Haus nach Wertvollem. Dabei stieß er auf eine Digitalspiegelreflexkamera, ein Handy sowie einem Laptop und suchte damit das Weite. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Steinheim an der Murr, Telefon 07144/82306-0, in Verbindung zu setzen.