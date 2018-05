Oberstenfeld Spannung beim Grundschul-Fußballturnier

Oberstenfeld - Das Grundschul-Fußballturnier zwischen der Langhansschule Beilstein und der Lichtenbergschule Oberstenfeld fand am Freitag, den 4. Mai, zum vierten Mal statt. Gespielt wurde in diesem Jahr in der Bäderwiesenhalle in Oberstenfeld. Elf Mannschaften, in den Jahrgangsstufen 1/2 und 3/4 hatten sich angemeldet.