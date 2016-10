Oberstenfeld - Wenn in Oberstenfeld gleich zwei Bähnle ihre Runden drehen, dann wissen die Eingeweihten: Es ist wieder verkaufsoffener Sonntag beziehungsweise das „Offene Oberstenfeld“, wie die beliebte Veranstaltung genannt wird. Das kleine Zügle dreht vor allem zur Freude der jüngsten Besucher seine Runden auf dem Firmengelände des Wein- und Getränkefachmarkts & Reifenservice Walter, das gelbe Bähnle fährt die Besucher zu verschiedenen beteiligten Firmen in Oberstenfeld und Gronau.

Wegen einer Baustelle konnten dieses Mal allerdings nicht alle Geschäfte direkt angesteuert werden. Doch in Oberstenfeld sind die Wege zum Glück kurz. Sabine Garbe von der Drogerie, Parfümerie und dem Reformhaus Brettschneider konnte sich deshalb über mangelndes Interesse nicht beklagen. „Mit dem ,Offenen Oberstenfeld‘ ziehen wir auch auswärtige Kunden an, die sonst gar nicht wissen, dass es hier auch ein Reformhaus gibt“, erklärt die Inhaberin, die gemeinsam mit Brigitte Härle Apfelkuchen gebacken und Kürbissuppe gekocht hat und die Kunden berät. Die können sich ein schickes Herbst-Make-up verpassen lassen, Pflanzensäfte gemischt mit Fruchtsäften probieren oder sich über das neue „Pflanzen-Botox“ informieren. „Die Jambú-Wurzel entspannt im Serum wie Botox die Gesichtsmuskeln und glättet so die Haut“, verrät Sabine Garbe.

Eher angespannt sind die Gesichtsmuskeln bei denjenigen, die bei Elektro Noller versuchen, so schnell wie möglich die Kette einer Säge zu wechseln. Als Hauptpreis winkt eine Motorsäge. Bis 14 Uhr nachmittags ungeschlagen war Matthias Bernet, der kaum länger als eine Minute benötigte: 1:03,33 zeigte die Stoppuhr nach beendeter Arbeit an.

Hochspannung ganz anderer Art gab es in Gronau bei Elektro Beck. Hier hatten die Besucher die Möglichkeit, zusammen mit dem Firmeninhaber Oliver Beck eine Runde im Tesla-Sportwagen zu drehen. Trotz einer enormen Beschleunigung ist das Abrollgeräusch der Reifen das Einzige, was zu hören ist. „Das ist schon ungewohnt“, sagt Ortsvorstand Karlheinz Massa, der eben aus dem Flitzer gestiegen ist. Der Wagen ist ein Werbegag der Firma: Wer eine Solaranlage kauft, darf einen ganzen Tag lang mit dem vollgeladenen Fahrzeug spazierenfahren. Neidvolle Blicke anderer Verkehrsteilnehmer dürften garantiert sein.

Doch nicht nur für die „großen Kinder“, sondern auch für die kleinen war einiges geboten. Bei der EEG Solar GmbH konnten sie eine Sonnenuhr basteln, am Stand der benachbarten Volksbank am Glücksrad drehen oder sich zum Schmetterling, Tiger oder Clown schminken lassen. Auf dem Edeka-Parkplatz gab es gar einen Minijahrmarkt mit Hüpfburg, Nostalgiekarussell und typischen Süßigkeiten wie gebrannten Mandeln. Verantwortlich dafür: Alexander Schwarz und Thomas Flügel. Schwarz von Black Haustechnik und Flügel vom gleichnamigen Renovierungsunternehmen sind zum ersten Mal beim „Offenen Oberstenfeld“ mit dabei und wollen ganz gezielt die Familien ansprechen. Dafür packt auch die ganze Familie von Alexander und Corina Schwarz beim Speisenangebot mit Gegrilltem und selbst gebackenem Kuchen mit an. Den Würstchengrill hat gar ein Kunde übernommen. Verbunden mit dem Auftritt sind teils monatelange Planung, teils auch Investitionskosten. Für beide Unternehmer steht trotzdem schon fest, dass sie auch beim nächsten Mal wieder mit von der ­Partie sind.

Bereits zum achten Mal hat Goldschmiedin Nicole Schwarm aus Gronau einen kleinen Kunsthandwerkermarkt organisiert, wo man Schönes aus Holz, Leder oder Filz erwerben kann – und natürlich auch Schmuck. Anders als die anderen Geschäfte hat sie bereits am Samstag geöffnet.

Mike Nägele, der Vorsitzende des veranstaltenden Bundes der Selbständigen (BdS) Oberstenfeld, ist am späten Nachmittag mit dem Verlauf des „Offenen Oberstenfeld“ jedenfalls „rundum zufrieden“, wie er sagt. „Gegen Ende kam noch mal die Sonne raus, das ist ein schöner Abschluss.“ Aber auch dem Regen und leichten Hagel, der zwischendurch einsetzte, kann Nägele durchaus Positives abgewinnen. „Wenn es nicht ganz so warm ist, gehen die Leute eher in die Läden rein“, sagt er. Insgesamt sei viel los gewesen beim verkaufsoffenen Sonntag. Eine genaue Besucherzahl kann er aber nicht nennen. „Das ist schwierig, weil es so weitläufig ist“, so der BdS-Chef. Er schätzt aber, dass es mehr als 1000 Menschen waren, die sich im Flecken und in Gronau getummelt haben. „Die beiden Busse und das Zügel waren auf jeden Fall immer voll.“ Schön findet er auch, dass der Shuttleverkehr so gut funktioniert hat. „Da hatten wir Bedenken, weil ja gerade wegen Bauarbeiten Straßen gesperrt sind.“