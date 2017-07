Oberstenfeld Show, Buffet und Medaillen als Dankeschön

Wobei es auch Sparten gibt, bei denen das harmonische Zusammenspiel von Zwei- und Vierbeinern gefragt ist. Wie beim Hundesport. Besonders hervorgetan haben sich hier Mandy Strnad und Julia Reusch, die mit ihren Boxern Erfolge bei Meisterschaften feiern konnten und deshalb mit Goldmedaillen ausgezeichnet wurden. Weil Hunde damit naturgemäß weniger anfangen können, wurden die Tiere mit einer artgerechten Überraschung verwöhnt. Ebenfalls Goldmedaillen heimsten die Paartänzer Marie Seemüller und Fabian Götz ein. Diese Ehre wurde last, but not least auch dem Ultra-Läufer Michael Sommer zuteil, den Kleemann als „sportliches Aushängeschild“ der Gemeinde bezeichnete.

Gewürdigt hat Markus Kleemann zudem all jene, die sich in welcher Art auch immer ums Gemeinwohl verdient gemacht haben. „Mit Ihrem Einsatz geben Sie das Kostbarste, das man in der heutigen Zeit geben kann: Sie investieren Ihre Zeit und Ihr Herzblut“, sagte er in Richtung der rund 350 Ehrenamtlichen im Saal. „Sie alle tragen ganz wesentlich dazu bei, dass unser Oberstenfeld eine liebenswerte Gemeinde ist“, stellte er weiter fest und betonte, dass Oberstenfeld „eine Vorreiterrolle beim ehrenamtlichen Engagement“ übernehme.