Oberstenfeld Selbst auf Totholz will geachtet werden

Oberstenfeld - Oberstenfeld

„Schnittkurs von Frauen für Frauen“ war das Motto bei den Schnittübungen am 28. Januar am Heerweg in Oberstenfeld. Im Vergleich zum traditionellen Obstbaum-Schnittkurs sollten in diesem Jahr speziell Frauen angesprochen werden. Die Teilnehmerinnen wurden dazu in kleinere Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe wurde von ein bis zwei Ausbilderinnen des Fachwartvereins Ludwigsburg betreut. Auf diese Weise waren eine individuelle Schulung der Teilnehmerinnen und eine angeregte Diskussion möglich.