Oberstenfeld Schritt zum schnellen Netz

Ein schnelleres Netz soll die gesamte Region Stuttgart bekommen. Das erste Ziel ist, bis 2025 jeden zweiten Haushalt sowie alle Gewerbebetriebe und förderfähige Schulen mit Glasfaser bis in die Gebäude hinein anzuschließen. Deshalb wird für den Bau eines Backbone-Netzes eine Breitband-Service-Gesellschaft Region Stuttgart gegründet. Sie soll unter dem Namen Gigabit Region Stuttgart GmbH vor allem die juristische Arbeit für die Zweckverbände der Landkreise bündeln. Vertragspartner ist die Deutsche Telekom, die das Netz aber auch für andere Anbieter öffnen müsse. Die Telekom investiert 600 Millionen Euro und will weitere 500 Millionen Euro locker machen, wenn von den Kommunen Geld in gleicher Höhe fließt. Wie viel Euro Oberstenfeld in seinen Glasfaser-Ausbau letztlich investiert, entscheiden am Ende des Prozesses die Gemeinderäte, erklärte Thomas Meyer, Leiter des Fachbereichs Vermessung, Flurneuordnung und Landkreisentwicklung im Landratsamt Ludwigsburg den Oberstenfelder Räten. „Bestimmte Bereiche werden teurer“, sagte er und nannte als Beispiel einen Aussiedlerhof im Vergleich zu Anschlüssen im Hauptort. Die Telekom werde Ausbaupläne für zwölf bis 24 Monate im Voraus erstellen – die Gemeinde könne je nach Haushaltslage dann den Ausbau mitsteuern, so Meyer. Dies sei dann im Gemeinderat eine „politische Entscheidung“.