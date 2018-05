Oberstenfeld Schnittgutsammelaktion in den Streuobstwiesen abgeschlossen

Das Angebot wurde von 55 Stücklesbesitzern angenommen, insgesamt wurde Schnittgut von 63 Flurstücken eingesammelt. Die tatsächlichen Zahlen liegen sicher höher, da zu vorhandenen Schnittgut-Haufen oft noch Material von weiteren Stücklesbesitzern dazukam.

Die an den Sammelwegen deponierten Schnittgut-Haufen wurden zunächst von kleinen wendigen Fahrzeugen aufgenommen und an für Großfahrzeuge gut erreichbare Standorte gebracht. Das an den Sammelpunkten konzentrierte Schnittgut wurde dann in einem zweiten Schritt, einer großen Häckselmaschine zugeführt. Die Hackschnitzel aus Oberstenfeld werden mit anderen vermischt und im Heizwerk einer Schule in Steinheim einer energetischen Verwertung zugeführt.

Der LEV, die Gemeinde und der NABU übernahmen die Planung, Koordination und Betreuung des Pilotprojekts, die Finanzierung erfolgte durch den LEV und die Gemeinde Oberstenfeld. Das Sammeln und Häckseln des Schnittguts wurde vom Maschinenring Rems-Murr-Neckar-Enz e.V. durchgeführt.