Oberstenfeld - Ein Autofahrer hat am Dienstagmorgen einen Radler übersehen und ist mit diesem zusammengestoßen. Gegen 8.45 Uhr wollte der 64-Jährige mit seinem Opel von der Lichtenberger Straße nach links in die Kreuzstraße abbiegen, wobei er den dort fahrenden Radfahrer übersah. Der 19-Jährige stürzte über die Motorhaube auf die Fahrbahn, kam aber mit Prellungen davon. Am Opel entstand Schaden von rund 2000 Euro.