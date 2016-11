Oberstenfeld-Prevorst - Auch in diesem Herbst hatte Ortsvorsteher Karlheinz Massa im Namen der Kirchengemeinden und der bürgerlichen Gemeinde die Seniorinnen und Senioren aus dem Ortsteil Prevorst zu einem geselligen Nachmittag eingeladen. Im herbstlich gestalteten Dorfhaus erwarteten die Gäste liebevoll gedeckte Kaffeetische und eine vielfältige Auswahl an frischen Kuchen. Nach der Begrüßung durch den Ortsvorsteher Karlheinz Massa nutzten die Anwesenden die Kaffeepause eifrig zum gegenseitigen Austausch. Musikalisch eingestimmt wurden die Besucher durch den Posaunenchor Oberstenfeld, der diesen Nachmittag musikalisch begleitete.

Nach dem Kaffee hielt Pastor Ingo Blickle von der evangelisch-methodistischen Kirchengemeinde Beilstein eine Andacht und brachte eine Geschichte über „Planen und Gottvertrauen“ mit.

Bürgermeister Markus Kleemann überbrachte die Grüße der bürgerlichen Gemeinde. Er blickte in seiner Ansprache auf das zurückliegende Jahr, das insbesondere von der Flüchtlingsunterbringung, dem Festjahr „1000 Jahre Stift“ sowie der schwierigen finanziellen Lage der Gemeinde geprägt war. Zur finanziellen Situation der Gemeinde ging er vor allem auf die erfolgte Schließung der Außenstelle der Lichtenbergschule in Gronau, die drohende Schließung des Kindergartens Prevorst, die nun mit der Einrichtung einer Kleingruppe ab neun Kindern abgewendet werden konnte, sowie die anstehende Entscheidung über die Schließung eines Häckselplatzes ein. „Die Liquidität der Gemeinde hat in der Vergangenheit deutlich abgenommen. Deshalb mussten wir diese harten Maßnahmen vorschlagen und auch zukünftig bei jeder Ausgabe schauen, ob es Einsparpotenziale gibt. Wenn wir angesichts des demografischen Wandels und der zahlreichen neuen Herausforderungen unsere derzeitigen Einrichtungen auch in den kommenden Jahren erhalten können, haben wir viel gewonnen. Das ist schon sehr schwierig“, fasste Kleemann die Situation der Gemeinde zusammen.

Zudem verwies er auf die stattgefundenen Ortschaftsratssitzungen und die Bürgersprechstunden, die er in Gronau und Prevorst gemeinsam mit Ortsvorsteher Massa wahrgenommen hat und weiter wahrnehmen wird. Er dankte Ortsvorsteher Karlheinz Massa und seiner Frau Adelheid für die Organisation des Seniorennachmittags und den liebevollen Saalschmuck sowie allen Akteuren für ihre wertvollen Beiträge. Weiter dankte er dem Jagdpächter Klaus Kunz für seine großzügige Spende zum Vesper an der Seniorenfeier. Abschließend zeigte er einen stimmungsvollen und mit klassischer Musik unterlegten Bilderrückblick von Aktionen und Veranstaltungen des zurückliegenden Jahres.

Die Kinder der Evangelischen Kinderkirche Prevorst präsentierten mit großem Engagement ein Singspiel, in dem sie die Schönheit von Gottes Schöpfung lobten. Anne Gundert zeigte in ihrem nicht ganz ernst zu nehmenden Bügelkurs am Beispiel des Hemdes von Bürgermeister Markus Kleemann vor seinen erstaunten Blicken das „zeitsparende Hemdenbügeln“ unter Einsatz der Stoffschere. Ortsvorsteher Karlheinz Massa berichtete anhand einiger Bilder von den geplanten Hochwasserrückhaltebecken Kurzacher und Prevorster Tal. Das anschließende traditionelle Abendessen mit selbst gemachtem Kartoffelsalat wurde vom Kirchenchor musikalisch umrahmt. Bürgermeister Markus Kleemann und Ortsvorsteher Karlheinz Massa dankten zum Abschluss den freiwilligen Helfern für den Dienst an der Gemeinschaft, ohne die ein solcher Seniorennachmittag nicht möglich wäre.