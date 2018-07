Oberstenfeld-Prevorst Nasse Fahrbahn schreckt die Rennfahrer nicht

Die Trophäen in den drei Kategorien waren wie immer heiß begehrt. Insgesamt 54 Fahrzeuge gingen an an den Start, damit schreibt das Seifenkutschenrennen einen neuen Rekord in Sachen Teilnehmer. Über die Jahre haben sich zudem in Prevorst echte Renndynastien gebildet. „Es kommt oft vor, dass die Eltern hier gefahren sind und jetzt ihre Kinder an den Start gehen. Manchmal sogar mit dem gleichen Wagen“, sagt Organisator Eugen Schall.