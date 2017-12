Oberstenfeld-Prevorst Gesamtpaket zieht Besucher ins Bergdorf

Üblicherweise startet der Markt immer am zweiten Advent, doch in diesem Jahr waren die Christbaumerzeuger eine Woche früher dran. „Das liegt daran, dass Heiligabend auf den vierten Advent fällt. Da würde uns sonst ein Wochenende fehlen“, sagt Harald Kunz, der erste Vorstand des Christbaumvereins. Er selbst ist auch Erzeuger und weiß daher, wie wichtig das Ganze für ihn und seine Kollegen ist. Insgesamt fünf Markttage gibt es in Prevorst, die zwei letzten des Jahres folgen am kommenden Wochenende. „Doch auch unter der Woche können hier Christbäume gekauft werden“, betont Harald Kunz. „Bis zum 23. ist das kein Problem, wir Christbaumbauern sind ohnehin den ganzen Tag zwischen den Kulturen und der Ortsstraße unterwegs.“ Im Trend liegen eher kleinere Exemplare. „Die rangieren zwischen zwei und drei Metern“, sagt Kunz. „Auf Anfrage können wir aber auch größere Bäume liefern. Die sind für Außendekoration und bei Firmen immer wieder beliebt. Regionale Produkte zu kaufen wird den Leuten immer wichtiger“, betont er. „Da sind wir Erzeuger alle auf einer Linie hier in Prevorst.“