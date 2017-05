Oberstenfeld-Prevorst Gemeinde reagiert auf Lärm am Dorfhaus

Das Fass zum Überlaufen brachte offenbar eine Rocker-Party. Die fand laut Hauptamtsleiterin Inga Mollerus wohl schon vor mehr als zwei Jahren statt, „sie hat sich aber sehr eingeprägt“, teilte die Beamtin am Mittwoch auf Nachfrage mit. Sie sprach von einer Einzelperson, die als Oberstenfelder Bürger das Dorfhaus angemietet, aber die Umstände verschwiegen hatte. Erst einen Tag vor der Feier fand eine Mitarbeiterin des Hauptamtes über eine Facebook-Recherche heraus, was auf die Prevorster zukam, hatte Mollerus am Dienstag im Ortschaftsrat berichtet. „Wir haben dann die Polizei benachrichtigt, die Streife fuhr.“

Zuvor hatte der Prevorster CDU-Ortschaftsrat Claus Reiche, der selbst in der Nähe wohnt, über die Auswüchse solcher Privatfeiern berichtet. „Das sind nicht Partys, sondern Volksfeste“, sagte er und sprach von vollgeparkten Straßen, auf denen spätabends Zustände herrschten, „die nicht mehr tragbar sind“. Auch werde im Dorfhaus der Boden stark verschmutzt und die Musikanlage beschädigt. Die Rocker-Gruppe habe mit Baseballschlägern hantiert und war laut Reiche „nicht so ohne. Wenn da etwas passiert wäre, wären wir in der Bild-Zeitung gelandet.“ Der CDU-Rat regte ein Verbot für Radikale und deren Wahlveranstaltungen an.