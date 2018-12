Oberstenfeld-Prevorst Fichten, Tannen und viel Kunsthandwerk

Wer aber ein Kenner des Marktes ist, der weiß, dass die Auswahl meistens am Anfang noch am größten ist, obwohl auch immer wieder frisch geschlagen wird. Die Familie Köhler beispielsweise hatte sich vom Wetter nicht schrecken lassen und war extra vom Neckarufer hoch in die Löwensteiner Berge gefahren, denn sie hatte einen ganz besonderen Wunsch: einen Weihnachtsbaum von knapp vier Meter Höhe. Und das bekomme man sonst kaum, so die Köhlers. Beim Angebot der Familie David Kunz wurden sie fündig. Hier ragte ein stolzer Baum 3,70 Meter in die Höhe.

Die diesjährige Dürre hat auch in Prevorst ihre Spuren hinterlassen. „Ein paar Nobilistannen sind kaputtgegangen, und auch die meisten Setzlinge haben die Trockenheit nicht überlebt“, erzählte einige Häuser weiter Simon Kunz. Und während man sonst schon etwa anderthalb Wochen vor dem Auftakt des Christbaummarkts mit Einschlagen anfange, habe man die angebotenen Bäume erst kurz vorher und zudem auch weniger als sonst geholt. „Vor allem bei den Fichten wissen wir nicht, wie lang die Nadeln halten“, so Kunz.

