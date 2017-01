Oberstenfeld Polizei ermittelt nach Überfall auf Kiosk

Oberstenfeld - Die Kriminalpolizei setzt nach dem Überfall auf den Kiosk mit Toto-Lotto-Annahmestelle in der Großbottwarer Straße in Oberstenfeld ihre Ermittlungen fort. Der etwa 20-jährige Täter hatte am Samstagmorgen gegen 8 Uhr einige hundert Euro erbeutet (wir berichteten). Dabei hatte der 47-jährige Kiosk-Inhaber die Türe zugehalten, der Täter schlug jedoch die Scheibe ein und floh. Glassplitter verletzten den Kioskinhaber leicht.