Oberstenfeld Personalkosten sind auf dem Prüfstand

Oberstenfeld - Not macht erfinderisch, heißt es im Volksmund. Am Hungertuch muss die Gemeinde Oberstenfeld nicht nagen, dennoch plagen akute Finanznöte die Bottwartalkommune (wir berichteten). Kürzlich kam in der Haushaltsdebatte heraus, dass die Gemeinde die Ausgaben im Rathaus auf den Prüfstand heben will. Die Organisationsanalyse ist Teil eines strategischen Gesamtkonzepts, das der Bürgermeister Markus Kleemann in der November-Klausur mit dem Gemeinderat entwickelt hat. „Mir war es wichtig, zu besprechen, wo wir in den nächsten Jahren hinwollen“, sagt Kleemann. Auf der Basis dieser Zielsetzungen gelte es, diese mit dem vorhandenen Personal möglichst effizient umzusetzen.