Oberstenfeld - Mor koa bloß Oier vordoila, diea wo scho glegd send, sagte schon Tante Emma zu uns, wenn wir sie, glei nachdem der Giggr kräht hoa, en Heahnerschdall schigga hen wella. Erschd krähd dr Giggr, dann gluggerad die Henna ond warded uffen ond noach ma Weile wern diea Oier glegd. In der Politik wäre das anders, meint Onkel Karl, doa krähed manche ganz laud, grad wiea a Goggl ond dean so, als kennded se diea Oier selber lega. Aber eines müsse man sich merken, ed diea, wo am laudeschda krähed, schaffad am beschda. Das stimmt, meint der kleine Paul, der Osterhase bringt die schönsten Geschenke, und keiner sieht ihn oder hört ihn. Drussa, uff dr Wies, am kloina Bächle han i ehn heid morga gseha, meint Tante Emma. Der kleine Junge wird ganz aufgeregt und fragt: Hast du dort nicht deinen Hühnerstall, Tante? Glei dornäba, Buale, lacht sie. Der wollte die Ostereier abholen, stellte Paul fest. Scho, aber diea selle wared no ned glegd, ond oglegd Oier koasch au ned färba. Hatte der Hase einen großen Korb auf dem Rücken?, wollte Paul wissen. Worom des? Für diea bar Oier duads au a Däschle, meint der Onkel. Diesmal muss er einen ganz großen Korb haben, weil ich ein Rad bekomme. Jetzd koa i gar nemme, wundert sich der Onkel, mir hen hald a bar Oier grieagd, ond wenn’s hoch komma isch, en Zuggerhas. Dein Vaddr muaß a Krösus sei!