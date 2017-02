Doch die bunte Kinderschar hat noch lange nicht genug und so geht es weiter zum Pflegeheim Kleeblatt. Und hier geben die Nachwuchsnarren alles. Zum „Fliegerlied“ wird sowohl im Hof als auch im Speisesaal getanzt, gesprungen und mitgeklatscht. Ein Zuschauer schnappt sich sogar einen der Schlehbeucher und legt einen flotten Discofox aufs Parkett. Und natürlich regnet es wieder massenweiße Süßigkeiten. Schnell lassen die Kinder die Gaben in den mitgebrachten Beuteln verschwinden.

„Meine Tasche ist schon ganz schwer“, stellt ein Cowboy fest. Doch ein bisschen mehr geht immer noch und so gehen die Narren zum Angriff aufs Rathaus über. Die Mitarbeiter ergeben sich kampflos und warten schon mit Körben voll Bonbons auf den Gaudiwurm. Bürgermeister Markus Kleemann konnte nicht selbst anwesend sein, schickte aber Bauamtsleiter Volker Wanner in Vertretung vor. Der hatte am ‚Schmotzigen Donnerstag’ schon einiges mitmachen müssen – seine Krawatte war bereits abgeschnitten worden. „Die Schule müsst ihr erst morgen wieder sehen“, machte er in einer kleinen Büttenrede ein Friedensangebot. Das nahmen die Narren nach einem weiteren Bonbonregen an.