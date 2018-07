Oberstenfeld Nachts im Freibad und das ganz legal

Bei dem Wettbewerb, den die DLRG bereits zum achten Mal ausrichtet, kommt es lediglich auf die zurückgelegte Strecke an, die Geschwindigkeit spielt überhaupt keine Rolle. Und auch, wieviel jemand schwimmt, bleibt jedem selbst überlassen. Damit die Distanz genau ermittelt werden kann, wird jeder vorab mit einem Chiparmband ausgestattet. Am Ende der Bahnen sitzen Rettungsschwimmer und überwachen, dass alles seine Ordnung hat. Man kann auch – anders als ein Schwimmer im Neoprenanzug, der offenbar einen längeren Aufenthalt im kühlen Nass geplant hat – eine beliebig lange Pause einlegen. Das machen gerade zwei Teenager der DLRG-Ortsgruppe Backnang. Die 15-jährige Michelle und die 17-jährige Sabrina haben bereits mehrfach an dem Wettbewerb teilgenommen. Was reizt sie daran? „Man kann so oft schwimmen gehen, wie man will“, sagt Sabrina, „und weil wir als Gruppe da sind, macht das noch mehr Spaß.“ Sie hat sich auch ein Ziel für ihre Wunschstrecke gesetzt: „15 Kilometer wären schon toll.“ Michelle dagegen schwimmt nur, solange es ihr Spaß macht. Und beide haben sich vorgenommen, auch bei Nacht ins Wasser zu gehen – wann kann man dann schon mal legal ins Freibad?