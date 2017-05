Oberstenfeld Mit neuem Regisseur in die Spielzeit

Walter G. Pfaus ist der Erfinder des köstlichen Verwirrspieles, das auch in diesem Jahr für kurzweilige Unterhaltung und Zwerchfellmassage sorgen soll, wenn das Ensemble gleich an neun Tagen mit der Kriminalkomödie in der Gronauer Kelter auftritt. Wie gewohnt werden die Gäste an den Veranstaltungstagen bewirtet: Das Team um Abteilungsleiter Torsten Steger, der für die Mitglieder der Schmalzhafenbühne innerhalb des TSV Gronau verantwortlich ist, bereitet Wurstsalat, Luggeleskäs- und „Schmalzhafen“-Brot vor.

Neu aber ist der Spielleiter: Jürgen von Bülow, der sich laut Steger „nach einer sehr fruchtbaren, zweijährigen Zusammenarbeit“ in der er die Geschicke der Gronauer Schauspieltruppe gelenkt hat, als Regisseur nun anderswo verortet, hat seine Regisseuraufgabe in Gronau abgegeben. Der neue Regisseur, Andreas Büche, übernimmt zum ersten Mal in seinem Schauspielerleben die Spielleitung. Schon seit 1991 ist er als Schauspieler aktiv und hat zudem zwei Jahre bei der Schmalzhafenbühne als Darsteller „ausgeholfen“.