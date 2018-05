Oberstenfeld Marode Brücke wird zum Sparobjekt

Oberstenfeld - Der Zahn der Zeit hat an der Fußgängerbrücke in der Dürrenstraße genagt. Der marode Zustand des Bauwerks in der Nähe der Oberstenfeld Sporthalle lässt sich in Noten ablesen. Lag sie im Jahr 2013 noch bei 2,5, so rutschte der Wert 2017 auf bedenkliche 3,0 ab. Das Verbandsbauamt Großbottwar erkannte deshalb Handlungsbedarf. Der Gemeinderat gab grünes Licht – jedoch nicht in dem Umfang, wie es sich die Ober-stenfelder Verwaltung erwartet hatte.