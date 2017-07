Oberstenfeld Leiterin des Hauptamts geht

„Es war nicht so, dass ich dringend etwas anderes gesucht habe“, betont die 50-Jährige. Aber diese Gelegenheit habe sie unbedingt beim Schopfe packen wollen. Zumal es sich dabei um einen Sprung auf der Karriereleiter handele und sich in Bietigheim-Bissingen womöglich weitere Aufstiegschancen eröffnen könnten. Immerhin sei die Kommune fünfmal so groß wie Oberstenfeld. Außerdem sei sie in einem Alter, in dem sie sich gesagt habe: Wenn nicht jetzt, wann dann. „Ich freue mich auf die Aufgabe“, erklärt Mollerus, die acht Jahre in Oberstenfeld tätig war. Dennoch wird die Talheimerin das Bottwartal auch vermissen. „Es ist schon Wehmut dabei. Ich habe hier viele tolle Mitarbeiter“, stellt sie fest. Die Aufgaben im Hauptamt seien zudem sehr vielfältig. Doch schwerer wog, dass sie in ihrem Lieblingsbereich tätig sein kann.