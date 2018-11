Oberstenfeld Längere Schönheits-OP für ein Wahrzeichen

Die Kosten sollen im Rahmen bleiben – bei einem Eigenanteil von 1,5 Millionen Euro will die Gemeinde unnötige Ausgaben vermeiden. Die Kosten für das Projekt waren im Vorfeld gestiegen, weil die Kommune nicht schon beim 1000-Jahr-Jubiläum der Stiftskirche 2016 zu Potte kam. Das lag an der schwierigen finanziellen Lage, aber auch daran, dass die Förderung erst noch geklärt werden musste. Markus Kleemann zeigt sich erleichtert, dass das ortsprägende Gebäude mit Bundes- und Landesmittel zu 50 Prozent eine kräftige Finanzspritze erhalten hat. Den zwischenzeitlichen Kostenanstieg von zehn Prozent gegenüber der Schätzung vor fünf Jahren halten Wanner und Kleemann beim Blick auf den aktuellen Bauboom für absolut vertretbar. Erfreulich sei aus Sicht der Gemeinde, dass rund die Hälfte des Auftragsvolumens an Oberstenfelder Betriebe ging.