Oberstenfeld Kupferdiebstahl auf Friedhofsgelände

Oberstenfeld - Bislang unbekannte Täter trieben am vergangenen Wochenende auf dem Friedhofsgelände in der Forststraße in Oberstenfeld ihr Unwesen. Die Täter gelangten vermutlich mit Hilfe einer Leiter auf das Dach einer Aussegnungshalle, wo sie in der Folge etwa 17 Meter Kupferdachrinne abmontierten. Der Wert des Diebesguts wird derzeit auf etwa 600 Euro geschätzt. Für den Abtransport benutzten sie vermutlich ein Fahrzeug.