Gleich zweimal haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Firmengebäude in der Hoftalstraße in Oberstenfeld einzubrechen. Nachdem die Einbrecher sich erstmals in der Nacht zum 4. November durch Aufhebeln eines Rolltors Zutritt zu dem Firmengebäude verschafft, aber nichts entwendet hatten, versuchten in der Nacht zum Montag erneut ihr Glück. Sie hebelten das gesicherte Rolltor der Firma wieder auf und stellten mehrere Kupferteile aus dem Lagerraum in Kisten für den Abtransport bereit. Dabei wurden sie möglicherweise gestört und ließen das Diebesgut zurück. Am Rolltor entstand ein Sachschaden von rund 700 Euro. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen in der Hoftalstraße gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Großbottwar unter der Telefonnummer 0 71 48 / 1 62 50 zu melden.