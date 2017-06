Oberstenfeld Kassiererin soll 135 000 Euro veruntreut haben

Aufgefallen war das Defizit, als die Kassenprüferin Ungereimtheiten bei Buchungen feststellte. Die Kassiererin habe ein zweites Konto unterhalten, das sie als Vereinskonto ausgab, berichtet die Erste Vorsitzende Hanna Weber-Frank. Es habe sich aber herausgestellt, dass es sich um ein Privatkonto handelte, auf dem 100 000 Euro fehlten. Noch am selben Tag habe der Vereinsvorstand Anzeige erstattet.

Das Schreiben des Vorstandes an die Mitglieder vom 7. April liegt unserer Redaktion vor. Darin war noch vom Verlust von 100 000 Euro die Rede. Allerdings ergaben laut Weber-Frank die weiteren Ermittlungen, dass rund 35 000 Euro mehr verloren gingen. Nach jetzigem Stand sehe es danach aus, dass seit 2009 Gelder veruntreut wurden. Die Spielbude habe als Folge die Lohn- und Gehaltsabrechnungen in ein Lohnbüro ausgelagert, um nicht zu viele Aufgabenbereiche bei einer Person zu bündeln. Das Büro übe zugleich eine Kontrollfunktion aus. Damit sehe sich der Verein für die Zukunft besser aufgestellt. Gegenüber der Beschuldigten wolle der Verein zivilrechtliche Ansprüche geltend machen, so Weber-Frank. Trotz des Schadens könne der Verein seinen laufenden Kosten nachkommen, versichert die Vorsitzende. Bei den veruntreuten 135 000 Euro handele es sich größtenteils um Rücklagen. „Die Angestellten bekommen pünktlich ihr Gehalt, die Miete wird bezahlt.“ Auch sei das Mietverhältnis in keiner Weise betroffen.