Oberstenfeld - Zum Festjahr „1000 Jahre Stift in Oberstenfeld“ stellt die Judoabteilung des SKV Oberstenfeld die „lange Kultnacht der Kampfkünste“ auf die Beine, die den Besuchern zeigen soll, wie sich parallel zum Stift in eben jenen 1000 Jahren der Kampfsport entwickelt hat. Zu Gast bei der Veranstaltung in der Sporthalle der Lichtenbergschule sind dafür am kommenden Montag, 31. Oktober, von 18 Uhr an Gruppen aus ganz Süddeutschland.

Auch wenn es Kampfsport bereits mehr als 6000 Jahre vor unserer Zeitrechnung gegeben habe und das Themenfeld entsprechend breit gefächert sei, wie Organisator Thomas Gärtner sagt, so liegt der Fokus an diesem Abend auf fünf Formen: Karate, Eskrima, Jiu-Jitsu, Tai-Chi und Judo. In jeweils 20 Minuten stellen die Gruppen die vor allem aus Asien stammenden Techniken vor. So ist Eskrima eine philippinische Kampfkunst mit Waffen, die der Verein Doce Pares Eskrima aus Meimsheim bei Brackenheim aufführt. Mit dabei sind zudem der Mitsuya-Kai-Standort Ludwigsburg und Freiberg (Karate), das Judo-Sport-Team Riesbürg bei Nördlingen (Tai-Chi) und der TSV Asperg (Jiu-Jitsu). Das Judo stellt zum Abschluss die gastgebende Abteilung des SKV Oberstenfeld vor.

Seit dem Ende der Sommerferien bereiten sich die SKV-Judoka auf diesen Auftritt vor, legten auch sonntags mehrmals eine Übungseinheit ein. Die Judo-Show zeigt verschiedene Techniken im Stand und am Boden und stammt aus der Feder von Judoka David Klaudt, der die Übungen und den Ablauf gemeinsam mit seinen Vereinskollegen einstudiert hat.

Neben den einzelnen Aufführungen ist viel geboten. Die Begrüßung übernimmt Bürgermeister Markus Kleemann, zwischen den Programmpunkten unterhält die Tanzgruppe „Les Parfaits“ aus dem Erzgebirge das Publikum. Die Moderation übernimmt SKV-Judoka Mirko Hübner. In der Pause gibt es passend zum Abend eine asiatische Nudelpfanne und für Kinder Maultaschensuppe. Felix Tegel und Simone Petrusca vom SKV bereiten die Gerichte zu. „Am Abend folgt dann noch ein Feuerwerk und ein gemeinsamer Ausklang“, blickt Thomas Gärtner voraus.

Um den Abend zusätzlich zu etwas Besonderem werden zu lassen, haben alle Besucher in jedem Alter nach den Vorführungen die Möglichkeit, die Kampfsportarten selbst auszuprobieren oder im Gespräch mit den Sportlern mehr zu erfahren. Wer möchte, sollte also Sportkleidung mitbringen, für Umkleide- und Duschmöglichkeiten direkt in der Schulsporthalle ist laut dem Veranstalter gesorgt. „Ein Hintergedanke an diesem Abend ist natürlich, dass der ein oder andere vielleicht bei einer der Sportarten hängenbleibt“, sagt Thomas Gärtner. Denn Kampfsport wird bestimmt auch in den nächsten 1000 Jahren noch ausgeübt. Der Eintritt ist frei.