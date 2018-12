Oberstenfeld - Heute Morgen ist es um 2.18 Uhr in Allmersbach a.W., Hof und Lembach, Jux, Kleinaspach, Rietenau sowie in Teilen von Großaspach, Nassach, Oberstenfeld und Spiegelberg zu einer Unterbrechung in der Stromversorgung gekommen. Wie die Syna GmbH in einer Pressemeldung mitteilt, waren umgestürzte Bäume aufgrund des Sturmtiefs die Ursache. Durch Netzumschaltungen konnten die Mitarbeiter der Syna-Netzleitstelle den Großteil aller Betroffenen nach 28 Minuten wieder mit Strom versorgen. Um 3.32 Uhr war die gesamte Störung behoben. Die Reparatur wird durch das Service-Team vor Ort durchgeführt.