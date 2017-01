Oberstenfeld Heiße Spur nach Überfall auf Laden

Oberstenfeld - Der Schreck hat dem Inhaber eines Kiosks mit Toto-Lotto-Annahmestelle an der Großbottwarer Straße in Oberstenfeld in allen Gliedern gesessen. Ein etwa 20-Jähriger hatte seinen Laden am Samstag vor einer Woche morgens gegen 8 Uhr überfallen und mehrere hundert Euro erbeutet. Jetzt hat die Polizei offenbar eine heiße Spur.