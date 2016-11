Oberstenfeld - Am Ende war Trainer Michael Walter froh, „dass wir so ein Spiel auch mal gewonnen haben“. Denn wirklich gut war die Leistung der Württembergliga-Handballer des SKV Oberstenfeld beim Tabellenvorletzten HSG Schönbuch nicht. Dass die Gäste am Ende dennoch mit einem 27:26 (15:14)-Sieg nach Hause fahren konnten, hatten sie vor allem ihrem Torhüter zu verdanken. „Am Ende hat uns Nikolai Uhl das Ding festgehalten. Ohne ihn hätten wir verloren“, räumte Michael Walter ein. Denn Uhl hatte in den letzten Minuten allein zwei Siebenmeter und mehrere freie Würfe der HSG pariert.

Zu Beginn waren die Oberstenfelder gar nicht ins Spiel gekommen. Beim 0:5 in der siebten Minute nahm Walter bereits die erste Auszeit. „Danach stand die Abwehr überragend, und wir sind mit 10:7 in Führung gegangen. Wir haben es dann aber nicht geschafft, vorentscheidend davonzuziehen“, erklärte der SKV-Trainer, gab aber auch zu: „Das lag nicht nur daran, dass wir nicht besonders gut gespielt haben. Die HSG Schönbuch hat vor allem in der Abwehr auch wirklich gut gespielt. Das muss man auch mal anerkennen.“ Und somit betrug der Vorsprung der Oberstenfelder beim 15:14 zur Pause nur ein Tor. Die Gastgeber hatten mittlerweile ein größeres Handicap wegzustecken, denn ihr wichtiger Rückraumspieler Janek Förch zog sich bei einem Zusammenprall einen Nasenbeinbruch zu und konnte nicht mehr spielen. „Das hat sie natürlich geschwächt“, räumte Michael Walter ein.

In der zweiten Halbzeit war es stets eng, der SKV konnte sich nie mit mehr als drei Toren absetzen und lag zweimal sogar hinten. Als Uhl dann aber beim Stand von 25:25 und 26:25 jeweils einen Siebenmeter entschärfte und Ruven Lehmann seinerseits eine Minute vor Schluss vom Punkt zum 27:25 traf, war die Entscheidung gefallen. Das 27:26 mit der Schusssirene war nur noch Ergebniskosmetik. „Letztlich sind es zwei Punkte, und am Ende fragt keiner mehr, ob wir nun gut gespielt haben oder nicht“, zog Michael Walter recht nüchtern Bilanz. In der Tabelle belegt der SKV Oberstenfeld mit 11:7 Punkten jetzt den fünften Platz.

SKV Oberstenfeld:

Neumann, Uhl – Tudisco (3), M. Koch, Goller (1), F. Koch (1), Cakar (5), Selcho (3), Teske (5), Bütner, Lehmann (3/2), Leistner, Sauerland (6).