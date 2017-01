Oberstenfeld/Handball Tabellenführung winkt

Allerdings ist zuvor ein ganz schwerer Brocken aus dem Weg zu räumen. Die Schwaikheimer gehören zu den heimstärksten Teams der Liga, haben bislang erst eine Niederlage in eigener Halle kassiert. Und zuletzt ließen die Sportfreunde mit einem Sieg beim TSV Schmiden aufhorchen. Das Hinspiel gewann der SKV durch ein Tor in der Schlusssekunde mit 25:24, nachdem man in der 53. Minute noch mit 20:24 hinten lag. „Das war sehr glücklich für uns, Schwaikheim war über 50 Minuten die bessere Mannschaft“, räumt Michael Walter ein.

Vor der Entwicklung der Sportfreunde könne man nur den Hut ziehen. „Sie spielen derzeit sehr konstant auf einem hohen Level und mit enorm viel Tempo“, hat der SKV-Coach beobachtet. „Das wird vermutlich das schwerste Auswärtsspiel der Rückrunde. Aber ganz so schlecht sind wir ja auch nicht.“ Verzichten muss Walter allerdings auf seinen für diese Partie gesperrten Kreisläufer Güngör Cakar und auf den verletzten Michael Weiss. Der Rest der Mannschaft ist an Bord.